Мир 15 марта 2024, 11:53 Ученый Соколов: решение бундестага по поводу Taurus связано с утечкой беседы немецких офицеров

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Бундестаг принял решение отклонить резолюцию с призывом передать ВСУ ракеты Taurus. В беседе с радиостанцией Sputnik ситуацию прокомментировал научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артем Соколов.

Он отметил, что такой исход событий связан с утечкой чувствительной информации, допущенной немецкими офицерами.

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«Однако прежде всего это является следствием позиции канцлера Олафа Шольца: поскольку канцлер не хочет допустить того, чтобы на территории Украины присутствовали немецкие военные», — высказался эксперт.

По его мнению, политик считает неприемлемым нахождение данного вооружения в распоряжении ВСУ. Скандал с неконтролируемым распространением данных придал вопросу дополнительную огласку.