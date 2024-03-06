Мир 06 марта 2024, 05:54 Немецкий генерал предостерег правительство ФРГ после слов Шольца об Украине Экс-советник Меркель: поставки Taurus ВСУ сделали бы ФРГ участником конфликта Freepik

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Поставка ракет Taurus Украине указывала бы на прямое участие ФРГ в конфликте. Об этом заявил генерал из Германии, экс-советник по военной политике бывшего канцлера страны Ангелы Меркель Эрих Вад в беседе с Berliner Zeitung.

«Я считаю абсолютно правильным решение федерального канцлера Олафа Шольца не передавать Taurus Украине. <…> Поставка ракетных комплексов Украине и отправка военных специалистов для их обслуживания означала бы прямое участие Германии в конфликте», — заявил он.

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Вад отметил, что Шольц должен ясно донести это до немецкого общества.

Ранее депутат Верховной рады Егор Чернев призвал ФРГ отправить на Украину системы Taurus для нанесения ударов по Крыму и по Крымскому мосту. Это произошло после утечки диалога высокопоставленных офицеров бундесвера, которые обсуждали атаки на переправу. Аудиозапись разговора опубликовала главный редактор RT Маргарита Симоньян.