Мир 03 апреля 2023, 00:04 Джуканович признал поражение на выборах президента Черногории Лидер Черногории Джуканович проиграл на выборах президента РИА «Новости»

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Действующий президент Черногории Мило Джуканович поздравил бывшего министра экономического развития Якова Милатовича с победой на выборах. Трансляцию его выступления вело национальное телевидение страны RTCG.

«Черногория выбрала. Я этот выбор уважаю. Поздравляю Якова Милатовича с доверием, которое он получил на выборах, желаю ему быть успешным президентом, потому что тогда и Черногория будет успешной страной», — заявил Джуканович.

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В Черногории состоялся второй тур выборов президента страны. Центра мониторинга (СеMI) ранее назвал действующего руководителя республики Мило Джукановича лидером на выборах.

За выход во второй тур боролись представитель движения «Европа сейчас» Яков Милатович и кандидат «Коалиции за будущее Сербии» Андрия Мандич. В итоге, Джуканович набрал 40%. .

Еврокомиссия планирует выделить Черногории 1,3 миллиона евро на содействие укреплению верховенства права в стране и на ее подготовку к присоединению к Шенгенской зоне. В ноябре 2022 года Европейский инвестиционный банк предложил инвестировать в страны Западных Балкан 28 миллионов евро для реализации проектов в области энергетики и цифровой экономики.