Мир 15 марта 2023, 12:38 Черногории выделят более €1,3 млн на укрепление верховенства права

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Еврокомиссия намерена выделить 1,3 миллиона евро на содействие укреплению верховенства права в Черногории и на дальнейшую подготовку страны к присоединению к Шенгенской зоне. Об этом написал RT со ссылкой на документ.

Европейские политики будут помогать в разработке и реализации информационно-коммуникационной кампании по вопросам политики с гражданским обществом Черногории.

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«Контракт предусматривает установление системы мониторинга эффективности работы, поддержку в вопросах контроля и отчетности, формирование базы данных по закупкам и системы управления», — сообщили составители документа.

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Реализация проекта должна завершиться через три года.