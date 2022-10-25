Джонсон решил заняться продвижением поддержки Украины | 360°

Мир 25 октября 2022, 04:15 Джонсон решил заняться продвижением поддержки Украины The Financial Times: Джонсон решил заняться продвижением поддержки Украины РИА "Новости"

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Бывший британский премьер-министр Борис Джонсон решил продолжить продвигать поддержку Украины со стороны стран Запада. Об этом написало издание The Financial Times со ссылкой на его союзников.

«Джонсон хочет найти применение позиции, которую он создал, пока был на посту [премьера], в качестве одного из основных факторов движущей силы западной поддержки Украины», — отметили авторы статьи.

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Они добавили, что политик хотел проводить больше времени в США. Там Джонсон планировал работать над идеями по межпартийной поддержке страны. По словам одного из друзей экс-премьера, для подобной деятельности сейчас не существует какой-либо официальной должности. Но он подчеркнул, что Джонсон крайне переживает из-за ситуации на Украине.

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Ранее Джонсон отказался бороться за пост лидера Консервативной партии и главы кабмина. Британцы назвали его решение фиаско и заключили, что с политиком «покончено».

Новым премьер-министром страны стал Риши Сунак. Он выбился в лидеры после того, как из гонки выбыли Джонсон и глава палаты общин Пенни Мордонт.