«С Джонсоном покончено»: британцы отреагировали на отказ экс-премьера Британии от гонки | 360°

Мир 24 октября 2022, 05:57 «С Джонсоном покончено»: британцы отреагировали на отказ экс-премьера Британии от гонки Читатели The Daily Mail: отказ Джонсона стать премьером говорит о крахе консерваторов РИА "Новости"

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Жители Великобритании назвали фиаско отказ бывшего главы правительства Бориса Джонсона от гонки. Многие считают, что это говорит о крахе Консервативной партии. Соответствующие комментарии появились под статьей The Daily Mail.

Джонсон не станет выдвигать свою кандидатуру после объявления Лиз Трас об отставке, передал телеканал Sky News. Некоторые британцы полагали, что именно он будет бороться за освободившееся кресло. Однако их надежды не оправдались — политик не получил достаточно голосов от консерваторов.

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«С Джонсоном покончено. Но что бы они ни сделали дальше, тори потерпят крах», — заметил один из комментаторов.

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Другой пользователь признался, что никогда больше не отдаст свой голос за представителя Консервативной партии. Неспособность Трасс повлиять на экономическую ситуацию в государстве подорвала доверие граждан к самой партии.

Накануне стало известно о выдвижении кандидатуры Риши Сунака на пост премьера. Он уже участвовал в гонке, но тогда проиграл Трасс.