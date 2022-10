Кто такой Риши Сунак, новый премьер-министр Великобритании | 360°

Мир 24 октября 2022, 23:00 Миллиардер, индуист и самый молодой премьер. Риши Сунак завоевал сердца британских консерваторов Новым премьер-министром Великобритании стал Риши Сунак: что о нем известно Викимедиа

Читать 360tv в

Новым премьер-министром и лидером Консервативной партии Великобритании стал Риши Сунак. Экс-руководитель британского Минфина оказался безальтернативным лидером после того, как из гонки выбыли Борис Джонсон и глава палаты общин Пенни Мордонт. Как сын эмигрантов, который начал свою политическую карьеру семь лет назад, стал главой правительства Великобритании — в материале «360».

Реклама

Храм, футбол и «Звездные войны»

Семья будущего британского премьера — выходцы из индийского штата Пенджаб. Еще когда Индия была колонией, предки Сунака переехали в Африку: в Кении и Танзании на свет появились его родители. После свадьбы в конце 60-х годов они перебрались в Великобританию и поселились в Саутгемптоне — городе на Юго-Востоке Англии, где Сунак провел детство.

В своих интервью он вспоминал, что ребенком мечтал стать джедаем, а своим любимым фильмом называл «Звездные войны. Империя наносит ответный удар».

Родители Сунака воспитывали детей в индийских традициях, хотя родная для детей страна оказывала на них свое влияние.

«Что касается культурного воспитания, я бывал в храме в выходные — я индуист, но и ходил по субботам на футбол», — рассказывал Сунак в интервью «Би-би-си».

YouTube

Старший из трех детей, он сначала учился в престижном Винчестерском колледже-интернате, а после поступил в Оксфордский университет, где изучал философию, политологию и экономику.

После окончания Оксфордского университета Сунак три года работал аналитиком в инвестиционном банке Goldman Sachs, но оказался настолько незаметным сотрудником, что перед началом его политической карьеры политтехнологи лейбористов не смогли узнать от его бывших коллег никаких компрометирующих сведений.

В 2004 году будущий премьер уехал в Стэнфордский университет США, где познакомился с будущей женой — дочерью индийского миллиардера Акшатой Мурти. После возвращения в Великобританию Сунак перешел на работу в компанию Catamaran Ventures, принадлежащую его тестю.

Twitter

Общий с супругой доход сделал будущего политика одним из самых богатых жителей Великобритании и самым обеспеченным депутатом парламента. В рейтинге Sunday Times Rich List состояние Сунака и его жены оценили в 730 миллионов фунтов стерлингов.

Крупное состояние сделало Сунака объектом критики, а также привлекло к нему повышенное внимание прессы. Журналисты смаковали каждый скандал, в который попадал будущий премьер-министр.

Путь в политику

Риши Сунак оставил бизнес и решил попробовать свои силы в политике в 2015 году. Благодаря накопленным связям Консервативная партия выдвинула его в городе Ричмонд в Северном Йоркшире. Это была фактическая гарантия места в парламенте. Местные жители голосовали за тори с 2010 года.

Получив мандат депутата, Сунак быстро прошел по карьерной лестнице, заняв сначала пост заместителя министра по делам строительства, а после получив кресло главы Минфина. Пост министра достался Сунаку по протекции Бориса Джонсона, которого он публично поддержал во время предвыборной кампании в 2019 году.

Викимедиа

Сунак стал самым молодым министром на этом посту. Достаточный опыт в сфере финансов позволил политику провести британскую экономику через пандемию, но не без серьезных неудач.

Одной из них стала программа поддержки бизнеса Eat Out to Help Out («Ешь, чтобы помочь»). Ее запустили после окончания первой волны пандемии. Тогда кафе и рестораны предлагали клиентам большие скидки, чтобы помочь им выйти с самоизоляции.

Программа привела к резкому росту случаев заражения и дальнейшему закрытию всех предприятий общественного питания. Сам Сунак заявил, что, несмотря ни на что, гордится своей идеей, которая сохранила «миллионы рабочих мест».

Скандалы без последствий

Отставка Бориса Джонсона во многом связана с ковидными вечеринками, которые он устраивал во время локдауна в Лондоне. Но Риши Сунак тоже оказался частым гостем этих встреч.

В апреле 2022 года обоих политиков оштрафовали за нарушение санитарных норм. Сунак сначала отрицал свою вину, но после сообщил, что заплатил штраф. Призывы о своей отставке он оставил без комментариев.

Не повлияли на позиции министра финансов и обвинения в адрес его жены в уклонении от уплаты налогов. У Акшаты Мурти не оказалось официально оформленного места проживания в Великобритании, что позволяло ей получать дивиденды в размере 11 миллионов фунтов от пакета акций компании ее отца. Если бы супруга Сунака оформила необходимые документы, то треть суммы ей пришлось бы заплатить в казну.

Twitter

Сама Мурти напомнила, что сохранила гражданство Индии, поэтому все свои действия считает полностью законными. В итоге она согласилась платить налоги в Великобритании, чтобы не навредить репутации супруга.

Но Риши Сунак смог повредить своему статусу сам. После принятия закона о снижении пошлин на бензин министр опубликовал в Twitter фотографию с АЗС, где он заправлял красную KIA RIO — недорогую машину для обеспеченного политика.

Twitter

«Сейчас шесть часов вечера — только что вступило в силу самое большое снижение всех ставок пошлин на топливо», — подписал фото Сунак.

Если присмотреться к снимку, то на галстуке министра можно заметить петличку микрофона. Как выяснили журналисты, фото оказалось постановочным, а машина принадлежала одному из работников станции.

Одной неудачной фотографией на заправке не обошлось. В Сети оказались кадры, из которых выяснилось, что министр финансов не знает, как заплатить за банку газировки при помощи банковской карты.

Twitter / Twitter

«Что бы вы ни говорили о Риши, он производит потрясающее впечатление миллиардера, который никогда раньше не был в магазине», — говорится в сообщении.