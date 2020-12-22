Джонсон отказался вести дальнейшие переговоры по Brexit с Евросоюзом

Предложение об увеличении срока переговоров поступило от членов Консервативной партии британского парламента.

«Позиция по переходному периоду ясна. Он закончится 31 декабря», — заявил представитель Джонсона. Он отметил, что премьер намерен созвать парламент, чтобы ратифицировать любое соглашение срок до 1 января.

На этот раз все упирается в два вопроса. Лондон требует от Евросоюза увеличить квоты на вылов рыбы в исключительной экономической зоне Великобритании после выхода страны из состава ЕС.

Вторая часть, по которой участники не могут прийти к соглашению — это условия равной конкуренции для британских и европейских компаний. Брюссель считает, что для этого в Лондон должен внедрить такие же трудовые, социальные и экономические стандарты, которые действуют в ЕС сегодня. Но это ставит власти королевства в положение, что они должны такие же резолюции, которые есть в ЕС, отказываясь от собственных инициатив.

Если стороны не придут к единому мнению, то вести торговлю они будут по правилам ВТО с применением всех пошлин и квот, что приведет к росту цен и дефициту. Власти Великобритании уже потребовали от супермаркетов и аптек сделать запасы овощей и лекарств на три месяца.