Британские ВМС пригрозили европейским рыбакам из-за Brexit

На охрану морских границ со странами ЕС выйдут четыре британских патрульных корабля класса River.

Вопрос о рыболовстве — один из спорных, из-за него не удается достичь соглашения между Великобританией и ЕС. Если не удастся достичь соглашения, командам патрульных кораблей разрешат останавливать рыболовецкие суда из стран ЕС и задерживать рыбаков в британских водах. Правительство Британии намерено в ближайшее время законодательно закрепить соответствующее расширение полномочий военной полиции ВМС.

Великобритания готова начать осуществлять задуманное уже с 1 января 2021 года по завершении переходного периода после Brexit.

Складывающаяся ситуация напомнила тресковые войны между Великобританией и Исландией в 1970-е годы, написали журналисты. Тогда республика расширила свою исключительную экономическую зону, а потом останавливала заходившие туда зарубежные рыболовецкие суда. Британские рыбаки отказались уйти из 200-мильной морской зоны. Поэтому в 1975-м Исландия начала уничтожать их рыболовные сети. Королевство направило в регион несколько своих фрегатов. Результат конфликта — разрыв дипломатических отношений между странами. Противоречия удалось урегулировать в 1976 году с помощью соглашения, по которому Великобритания признала новые границы исключительной экономической зоны Исландии.

Трехчасовой рабочий ужин с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен прошел 9 декабря. После него британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что окончательная судьба переговоров между Лондоном и Брюсселем должна проясниться к 13 декабря. К этой дате необходимо окончательно определиться, сохраняется ли еще возможность достичь компромисса.

Наиболее существенные противоречия на торговых переговорах по-прежнему возникают из-за вопросов о распределении квот на рыболовство в исключительной экономической зоне Великобритании после Brexit. ЕС потребовал предоставить неограниченный доступ к рыбе в британских водах на ближайшие 10 лет, писало ИА Nation News.