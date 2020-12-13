Британские власти призвали магазины запастись продуктами из-за Brexit

Власти Великобритании предупредили магазины о необходимости запастить продовольственными товарами. Это произошло на фоне возможного Brexit без соглашения. Сейчас переговоры с Евросоюзом находятся в тупике.

«Супермаркеты и министры очень обеспокоены паникой среди покупателей. Они видели, что произошло при COVID-19, когда люди начали скупать рулоны туалетной бумаги, и знают, как быстро все может пойти не по плану», — рассказал The Sunday Times сотрудник одного из супермаркетов.

Торговые сети призвали сделать запасы продуктов и других товаров на шесть недель из-за опасений дефицита и ажиотажного спроса. Власти опасаются, что такой эффект может вызвать Brexit без соглашения. В первую очередь магазины попросили создать запасы медикаментов.

Ранее сообщалось, что переговоры Великобритании и Евросоюза по Brexit пока так и не увенчались успехом. Продолжение обсуждения должно состояться 13 декабря между премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Стороны должны провести переговоры и решить, стоит ли дальше обсуждать сделку.