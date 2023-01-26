Мир 26 января 2023, 23:31 Джонсон назвал «нормандский формат» дипломатической имитацией Экс-премьер Британии Джонсон: санкции ничего не дали, «нормандский формат» был имитацией YouTube

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал «нормандский формат» дипломатической имитацией. Такое заявление Джонсон сделал в эфире украинского телеканала «Рада».

«Какие-то санкции [против РФ] мы тогда применили, запустили эту дипломатическую имитацию — нормандский процесс, и ничего не добились», — признался Джонсон.

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«Нормандский формат» назван по месту первой встречи после начала кризиса на Украине. Это переговоры по мирному урегулированию ситуации на юго-востоке страны, в них принимали участие Россия и Украина, а также Германия и Франция.

Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения были поводом дать Украине время на подготовку к военным действиям. Это откровение подтвердил бывший президент Франции Франсуа Олланд.