Джоан Роулинг получила поддержку Хагрида в скандале вокруг трансгендеров

Звезда фильмов о Гарри Поттере Робби Колтрейн вступился за Джоан Роулинг. Сыгравший Хагрида актер оказался на стороне писательницы в конфликте с фанатами, обвинившими ее в нетерпимости к трансгендерам.

Колтрейн подчеркнул, что нынешнее поколение «слишком легко обидеть». Взгляды Роулинг он не счел оскорбительными, сообщило издание Daily Mail.

«Не думаю, что сказанное ею действительно может кого-то оскорбить. Не понимаю, почему, но в Twitter есть целое поколение людей, которые так и ждут, чтобы оказаться обиженными», — заявил 70-летний актер.

Он добавил, что не намерен ввязываться в дальнейшие споры вокруг Роулинг, поскольку наблюдает «слишком много ненависти», которая не нужна в его возрасте.

Недавно вышедшая книга Джоан Роулинг об убийце, переодевающемся в женскую одежду, вызвала шквал критике. Англоязычные фанаты писательницы запустили в Twitter хэштег #RIPJKRowling, заявив о «смерти» автора книг о Гарри Поттере.

Высказывания Роулинг о трансгендерах ранее осудила звезда серии фильмов о юном волшебнике Эмма Уотсон, сыгравшая Гермиону. Исполнитель роли самого Поттера Дэниел Рэдклифф, наоборот, поддержал писательницу.