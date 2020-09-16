Джоан Роулинг получила поддержку Хагрида в скандале вокруг трансгендеров
Колтрейн подчеркнул, что нынешнее поколение «слишком легко обидеть». Взгляды Роулинг он не счел оскорбительными, сообщило издание Daily Mail.
«Не думаю, что сказанное ею действительно может кого-то оскорбить. Не понимаю, почему, но в Twitter есть целое поколение людей, которые так и ждут, чтобы оказаться обиженными», — заявил 70-летний актер.
Он добавил, что не намерен ввязываться в дальнейшие споры вокруг Роулинг, поскольку наблюдает «слишком много ненависти», которая не нужна в его возрасте.
Недавно вышедшая книга Джоан Роулинг об убийце, переодевающемся в женскую одежду, вызвала шквал критике. Англоязычные фанаты писательницы запустили в Twitter хэштег #RIPJKRowling, заявив о «смерти» автора книг о Гарри Поттере.
Высказывания Роулинг о трансгендерах ранее осудила звезда серии фильмов о юном волшебнике Эмма Уотсон, сыгравшая Гермиону. Исполнитель роли самого Поттера Дэниел Рэдклифф, наоборот, поддержал писательницу.