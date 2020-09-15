«Последний снимок перед смертью». Фанаты попрощались с Джоан Роулинг

Новая книга Джоан Роулинг расстроила англоговорящих фанатов настолько, что они похоронили для себя автора серии книг о Гарри Поттере как писательницу. В России, наоборот, за нее вступились.

Хэштэг #RIPJKRowling («Покойся с миром» с английского — примеч. ред.) появился в Twitter после выхода произведения Роулинг о мужчине, одевающемся в женскую одежду и убивающем людей. Писательницу обвинили в гомофобии и решили, что она умерла.

«Не могу поверить. <…> Это последний снимок, сделанный перед ее смертью», — написали в Сети, прикрепив к посту изображение крысы. В ответ кто-то предложил другую иллюстрацию — мусорное ведро.

Роулинг также причислили к трансфобам и показали, как относятся к подобной позиции писательницы.

Читатели в России заступились за автора книг о Гарри Поттере, заявив, что феминисткой сейчас быть опасно.

«Это не люди, это монстры, которые желают смерти женщине за борьбу за свои права», — заявили российские фанаты Роулинг.

Однако и среди англоязычной аудитории тоже нашлись те, кто поддержал писательницу добрым словом.

«Желание смерти женщине, которая изложила свою позицию спокойно, ясно и без предубеждений, не заслуживает такого осуждения», — подчеркнули в Twitter.

В августе Джоан Роулинг отказалась от награды Ripple of Hope, присуждаемой Центром по защите прав человека имени Роберта Ф. Кеннеди. Писательницу обвинили в трансфобии после публикаций в соцсетях.