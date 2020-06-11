Уотсон и Рэдклифф высказались о трансгендерах после скандала с Роулинг

Британская актриса Эмма Уотсон поддержала трансгендеров после скандала, который начался из-за поста писательницы Джоан Роулинг. Ее обвинили в трансфобии за неосторожную шутку.

«Трансгендеры — это именно те, за кого они себя выдают, они заслуживают того, чтобы жить своей жизнью, не подвергаясь постоянным расспросам или утверждениям, что они не те, за кого себя выдают», — написала Уотсон в Twitter.

Актриса хочет, чтобы ее трансгендерные поклонники знали, что она и многие другие люди во всем мире видят их, уважают и любят.

Актер Дэниел Рэдклифф тоже отреагировал на скандал, сообщило радио «Комсомольская правда». Он заступился за писательницу. Исполнитель роли Гарри Поттера отметил, что трансгендерные женщины — в любом случае женщины с медицинской точки зрения.

Ранее автор серии романов о Гарри Поттере процитировала заголовок СМИ: «Мнение: после COVID-19 необходимо создать более справедливый мир для людей, которые менструируют». Он ей показался забавным. Писательница пошутила, что для «людей, которые менструируют» найдется специальное слово, что-то вроде «женщин».

Однако многие пользователи Сети заподозрили Роулинг в неприятии трансгендерности. Ее упрекнули в отсутствии толерантности.