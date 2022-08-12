Джо Байдена уличили в бесплатном отдыхе дома у донора демократов

Президент США Джо Байден вместе со своей семьей отдыхает в Южной Каролине — в особняке у давнего донора Демократической партии Марии Оллвин, сообщила газета The New York Post. По данным источника издания, семья американского лидера не заплатила за отдых ни единого цента.

В особняке стоимостью 20 миллионов долларов разместились президент Джо Байден, его супруга Джилл, внук Бо, а также скандально известный сын Хантер со своей женой Мелиссой Коэн.

«Они останавливались здесь раньше и не платят. Они никогда не платили. Они просто друзья», — пояснил собеседник издания.

Авторы статьи напомнили, что Белый дом разочаровал американскую общественность, практически ничего не сообщив о поездке Байденов в Южную Каролину. Журналисты добавили, что президент США пробудет в гостях до конца недели.

В ноябре в Штатах состоятся выборы в конгресс. После этого Джо Байден сообщит о планах на второй президентский срок, сообщило агентство Bloomberg. Нового американского лидера изберут в 2024 году — на эту должность претендует экс-глава государства Дональд Трамп.