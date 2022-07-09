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    09 июля 2022, 21:10

    Хантер Байден употреблял наркотики во время лечения от зависимости

    The Sun: показала кадры употребляющего наркотики Хантера Байдена во время курса трезвости

    Анатолий Минкин

    Лечение от наркотической зависимости сын действующего президента США Хантер Байден проходил, употребляя тяжелые вещества в компании двух девушек. Все свои «подвиги» наследник американского президента фиксировал на видео, которое оказалось в распоряжении журналистов газеты The Sun.

    По данным журналистов, запись сделали в арендованном доме города Ньюберипорт, штата Массачусетс, где Байден-младший проходил курс лечения от зависимости. Компанию ему составили две молодые девушки, одна из которых была на год младше дочери Хантера.

    Встреча «тройки» проходила в ванной, где они совместно употребляли наркотики и занимались групповым сексом.

    По данным СМИ, куру трезвости Хантеру оплатил его отец, действующий президент США Джо Байден. Девять дней курса обошлись для него в 75 тысяч долларов.