Хантер Байден употреблял наркотики во время лечения от зависимости

Лечение от наркотической зависимости сын действующего президента США Хантер Байден проходил, употребляя тяжелые вещества в компании двух девушек. Все свои «подвиги» наследник американского президента фиксировал на видео, которое оказалось в распоряжении журналистов газеты The Sun.

По данным журналистов, запись сделали в арендованном доме города Ньюберипорт, штата Массачусетс, где Байден-младший проходил курс лечения от зависимости. Компанию ему составили две молодые девушки, одна из которых была на год младше дочери Хантера.

Встреча «тройки» проходила в ванной, где они совместно употребляли наркотики и занимались групповым сексом.

По данным СМИ, куру трезвости Хантеру оплатил его отец, действующий президент США Джо Байден. Девять дней курса обошлись для него в 75 тысяч долларов.