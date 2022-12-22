22 декабря 2022, 02:40
Джо Байден перепутал Украину с Ираком и ошибся в фамилии Зеленского
Президент США Джо Байден перепутал Украину с Ираном и назвал Зеленского Беленским
Президент США Джо Байден оговорился в выступлении на пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским. Глава Белого дома перепутал Украину с Ираном, азатем неверно назвал фамилию своего коллеги.
«Чтобы убедиться, что украинское правительство может продолжать предоставлять основные фундаментальные услуги иранскому народу, такие как здравоохранение, образование и чрезвычайные службы», — сказал он.
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Но это не единственная ошибка американского лидера. Он также неправильно назвал фамилию украинского лидера, когда заявлял о его готовности к переговорам с Россией. Глава Белого дома назвал Зеленского Беленским, но быстро исправился.
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«Президент Беленский, Зеленский, вы дали понять, что президент России Владимир Путин открыт для продолжения. <…> Он не открыт, но вы открыты для достижения мира», — заявил он.
По мнению Байдена, власти России «не намерены прекращать» военные действия на Украине. Он добавил, что в ближайшее время подпишет законы с помощью Украине на десятки миллиардов долларов.
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