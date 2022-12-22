Мир 22 декабря 2022, 01:27 США разделили с Киевом «одно видение» по ситуации на Украине Президент Байден: Вашингтон и Киев имеют «одно видение» ситуации на Украине РИА «Новости»

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Соединенные Штаты и Украина разделяют «одно и то же видение» ситуации в стране. Мнения стран сходятся и в перспективах ее урегулирования, заявил президент Джо Байден в ходе пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Я думаю, что мы разделяем одно и то же видение», — отметил он, подчеркнул, что они оба хотят завершения конфликта.

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Он также подчеркнул, что Штаты продолжат «помогать Украине добиваться успеха на поле боя».

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Президент Украины Владимир Зеленский сейчас находится в США с рабочим визитом. Сразу после посадки самолета он направился в Белый дом на встречу с Джо Байденом.

В ходе переговоров Байден заявил, что Украина открыта к диалогу о мире с Россией. Зеленский кивком головы подтвердил, что согласен с этим заявлением. По мнению президента США, российская сторона якобы намерена использовать «зиму в качестве оружия» в военном конфликте.

Владимир Зеленский, в свою очередь, связал свой визит в Соединенные Штаты с восстановлением контроля над ситуацией на Украине благодаря использованию военной помощи Запада.