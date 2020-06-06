Джо Байден набрал достаточное число голосов для выдвижения в президенты
Агентство Associated Press узнало, что Джо Байден набрал 1995 голосов по результатам первичных выборов, которые проходили в некоторых американских штатах. Чтобы баллотироваться в президенты, кандидату нужно заручиться поддержкой 1991 делегата.
Байден набрал нужное число делегатов, хотя в восьми штатах и трех территориях США еще только предстоит провести праймериз.
Журналисты отметили, что Джо Байден фактически стал лидером после того, как его главный соперник Берни Сандерса 8 апреля объявил о выходе из президентской гонки. Тем не менее, нужное число делегатов бывший вице-президент набрал только сейчас.
Действующий президент Дональд Трамп уже тоже получил необходимое для выдвижения число делегатов. Он будет представлять Республиканскую партию.
Выборы президента США пройдут 3 ноября.