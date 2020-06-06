Джо Байден набрал достаточное число голосов для выдвижения в президенты

СМИ узнали, что бывший вице-президент США Джо Байден заручился поддержкой достаточного числа делегатов для выдвижения в президенты от Демократической партии. Национальный съезд партии, где кандидат будет официально объявлен, пройдет в середине августа.

Агентство Associated Press узнало, что Джо Байден набрал 1995 голосов по результатам первичных выборов, которые проходили в некоторых американских штатах. Чтобы баллотироваться в президенты, кандидату нужно заручиться поддержкой 1991 делегата.

Байден набрал нужное число делегатов, хотя в восьми штатах и ​​трех территориях США еще только предстоит провести праймериз.

Журналисты отметили, что Джо Байден фактически стал лидером после того, как его главный соперник Берни Сандерса 8 апреля объявил о выходе из президентской гонки. Тем не менее, нужное число делегатов бывший вице-президент набрал только сейчас.

Действующий президент Дональд Трамп уже тоже получил необходимое для выдвижения число делегатов. Он будет представлять Республиканскую партию.

Выборы президента США пройдут 3 ноября.