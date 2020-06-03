Президент США Дональд Трамп все так же хочет набрать очки перед выборами и поднять без того упавший рейтинг. Так политтехнолог Наталия Елисеева прокомментировала «360» его идею о создании ядерного пакта с Россией.

«Это все идет в рамках создания антикитайской коалиции. Таким образом, Трамп хочет заявить о своей лидирующей позиции в мире. Это происходит и в рамках его избирательной компании, президент США пытается поднять свой упавший рейтинг», — заявила Елисеева.

По ее словам, Трамп понимает, что ни с Россией, ни с Китаем договориться будет нельзя, «и поэтому сейчас он пытается инсценировать ту ситуацию, когда Россия будет сама предлагать начать переговоры», заключила политтехнолог.

Ранее другой политолог Малек Дудаков заявил «360», что сейчас все высказывания Трампа носят скорее общественный характер — то есть за его заявлениями ничего не стоит. И если бы власти двух стран сели за стол переговоров по вопросу ядерного сдерживания, то это стало бы первым шагом в отношениях между Россией и США, а пока ничего не происходит.

Дональд Трамп заявил, что хочет «ядерного пакта» с Россией, в интервью радио Fox.