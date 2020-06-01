Нынешняя власть не справляется: Джабаров объяснил обвинения России в беспорядках в США
«Нынешняя власть не справляется ни с коронавирусом, ни с озлобленностью населения, ни с провалами в администрации Трампа. Это все звенья одной цепи. Но свое бессилие сваливать на то, что это делает другая страна, — невозможно представить. На лицо — фундаментальная задача Америки сдерживать Россию во всех сферах. Чушь полная», — заявил Джабаров.
Член Совфеда не сомневался, что рано или поздно американцы в своем очередном провале обвинят Россию.
«Вмешаться во внутренние дела Америки по сути теоретически даже невозможно. Это у нас они создают всякие некоммерческие организации, которые влияют на общественное мнение и провоцируют наших граждан — даже на сайте посольства в России вывешиваются призывы присоединиться к незаконным акциям. А у них такое в принципе невозможно, все такие попытки пресекаются», — подчеркнул сенатор.
Ранее бывший советник Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс заявила, что часть протестующих действует по «методичке» из России.
Поводом для беспорядков в США стала гибель афроамериканца. Он погиб от рук полицейских в Миннеаполисе.