Нынешняя власть не справляется: Джабаров объяснил обвинения России в беспорядках в США

Экс-советник Обамы предположил, что за беспорядками США могут стоять российские силы. Член Совета Федерации Владимир Джабаров рассказал «360», что таким образом американские власти просто хотят прикрыть свое бессилие.

«Нынешняя власть не справляется ни с коронавирусом, ни с озлобленностью населения, ни с провалами в администрации Трампа. Это все звенья одной цепи. Но свое бессилие сваливать на то, что это делает другая страна, — невозможно представить. На лицо — фундаментальная задача Америки сдерживать Россию во всех сферах. Чушь полная», — заявил Джабаров.

Член Совфеда не сомневался, что рано или поздно американцы в своем очередном провале обвинят Россию.

«Вмешаться во внутренние дела Америки по сути теоретически даже невозможно. Это у нас они создают всякие некоммерческие организации, которые влияют на общественное мнение и провоцируют наших граждан — даже на сайте посольства в России вывешиваются призывы присоединиться к незаконным акциям. А у них такое в принципе невозможно, все такие попытки пресекаются», — подчеркнул сенатор.

Ранее бывший советник Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс заявила, что часть протестующих действует по «методичке» из России.

Поводом для беспорядков в США стала гибель афроамериканца. Он погиб от рук полицейских в Миннеаполисе.