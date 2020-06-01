Экс-советник Обамы предположила, что Россия замешена в беспорядках в США

Бывший советник американского президента Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс считает, что за беспорядками из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, якобы могут стоять российские силы. По ее мнению, часть протестующих действует по «методичке» из России.

Такое заявление она сделала в эфире телекомпании CNN. По ее словам, есть мирные демонстранты. Они действительно выступают против неравенства. Но есть и экстремисты, которые хотят воспользоваться ситуацией для своих целей.

«Основываясь на своем опыте, а я ни сегодня, ни вообще сейчас не читаю данные разведки, но основываясь на своем опыте, [могу сказать, что] это также прямо из российской методички», — сказала Райс.

Ведущий Вольф Блитцер тоже высказал свою позицию. Он полагает, что «русские <…> на протяжении десятилетий» пытались «опозорить Соединенные Штаты, сея разногласия на расовой почве». После этого журналист поинтересовался у гостьи, так ли она трактовала события. Экс-советница Обамы ответила, что представители РФ зачастую берут спорные темы (расизм, иммиграция, ЛГБТ) и «играют по обе стороны».

« Их цель — разделить нас, сделать так, чтобы мы вступили в борьбу друг с другом», — резюмировала она.

Массовые протесты начались в конце мая в Миннесоте и других штатах из-за смерти темнокожего мужчины Джорджа Флойда. В его убийстве обвинили офицера полиции, который при задержании афроамериканца держала колено на его шеи, вследствие чего Флойда скончался.

Ранее стало известно, что в ходе протестов в Нью-Йорке полиция задержала дочь мэра города.