Двухметровый бюст Джорджа Флойда из белого камня установили в Йью-Йорке

В Нью-Йорке открыли двухметровый мемориал афроамериканцу Джорджу Флойду, погибшему при задержании полицейскими. Бюст из белого камня установили по случаю празднования Дня освобождения рабов в США, сообщил телеканал NBC.

Скульптуру высотой 1,8 метра установили в нью-йоркском районе Флэтбуш. Церемония прошла в субботу, когда в США отмечался День освобождения рабов, который с этого года стал федеральным праздником.

Член городского совета Фара Луис заявила, что статуя символизирует силу и достоинство Флойда. Она выразила надежду, что этот монумент будет вдохновлять людей бороться за перемены в обществе.

Джордж Флойд погиб во время задержания полицией 25 мая 2020 года, когда пытался расплатиться в магазине фальшивой купюрой. Суд присяжных в апреле признал виновным в убийстве Флойда экс-полицейского Дерека Шовина, который применил при задержании афроамериканца удушающий прием. Шовину грозит до 40 лет тюрьмы.

Гибель Флойда спровоцировала волну антирасистских протестов в США, организованных движением Black Lives Matter.