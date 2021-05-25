Год прошел со дня смерти Джорджа Флойда. За это время полицию США сделали уязвимее
Год назад афроамериканец Джордж Флойд был убит во время задержания полицией. Его смерть спровоцировала протесты во всех штатах США, суд над полицейскими, массовые увольнения и даже снос памятников. Вот что изменилось в стране с того дня.
Полицейский Дерек Шовин вместе со своими коллегами 25 мая 2020 года задержал афроамериканца Джорджа Флойда. Во время ареста он применил к нему удушающий прием и, несмотря на то, что Флойд говорил, что ему тяжело дышать, не убирал колено с его шеи. Вскоре мужчина потерял сознание и умер.
Это событие взбудоражило американскую общественность, подняло разговоры о систематическом расизме и жестокости полиции в стране. По США прокатилась огромная волна протестов. Люди требовали сокращения финансирования полиции, борьбы с дискриминацией и справедливости по отношению к другим жертвам полицейского беспредела.
Спустя год можно действительно оценить последствия убийства Джорджа Флойда. Изменилось ли что-то на самом деле?
Социальные перемены
Стоит начать с самих протестов. Демонстрации прошли во всех 50 штатах США, в том числе в таких местах, как Анна, небольшая деревня в Иллинойсе, которую местные жители называют одним из самых расистских мест. По сообщениям Би-би-си, протестное движение распространилось и на другие страны, а если точнее, то демонстрации прошли в городах 50 стран.
В США и Великобритании протесты также привели к сносу статуй и памятников людям, связанным с рабством. Некоторые утверждают, что избавление от статуй стирает историю, другие говорят, что они должны быть в музеях, а не стоять на улице как символ восхваления.
Протесты повлияли и на благотворительность. Мемориальный фонд Джорджа Флойда собрал полтора миллиона долларов и стал самой популярной страницей на сайте GoFundMe. Миллионы пожертвований были сделаны и в другие фонды, посвященные борьбе с расизмом. Например, Фонд свободы Миннесоты — небольшой проект, помогающий людям оплачивать полицейские залоги — тоже собрал много денег. Знаменитости также не скупились на пожертвования.
Перемены в полиции
Многие также переживали по поводу того, какое решение примет суд в отношении дела Джорджа Флойда. Ранее только один офицер в Миннесоте был осужден за убийство мирного жителя при исполнении служебных обязанностей. Однако в апреле суд присяжных признал виновным экс-полицейского Дерека Шовина в непредумышленном убийстве второй и третьей степеней, а также причинении смерти Джорджу Флойду по неосторожности второй степени. Трем другим бывшим офицерам предъявили обвинения в пособничестве убийству.
Исход по делу Флойда уже стал прецедентом в судебной системе и поможет увеличить число обвинительных приговоров по отношению к полицейским, превышающим своим полномочия.
Полиция США в этом году также претерпела реформы. Согласно отчету The New York Times, законодательные собрания штатов за последний год приняли более 140 новых законов о надзоре за полицией и реформировании. Новые законы ограничивают применение силы полицией. Они требуют, чтобы офицеры вмешивались, когда их коллеги превышают свои полномочия.
Городской совет Миннеаполиса заставил полицейское управление запретить удушающие захваты и фиксаторы шеи. В Луисвилле, где умерла Бреонна Тейлор, были отменены необъявленные полицейские рейды.
Власти также прислушались к требованиям сократить финансирование полиции. По словам протестующих, инвестирование в общественную безопасность не равняется финансированию вооруженных сотрудников правоохранительных органов. Именно поэтому Миннеаполис перевел восемь миллионов долларов из своего полицейского управления на расширение услуг по предотвращению насилия и реагированию на кризисные ситуации в области психического здоровья. Бостон урезал 12 миллионов долларов из бюджета полицейского управления, чтобы вместо этого инвестировать их в консультации по травмам, жилищные услуги и другие службы общественного здравоохранения и социальных услуг. Об этом сообщил портал Vera Institute of Justice.
Остин обязался передать другим органам почти 35% — 153,2 миллиона долларов — бюджета полиции. Городу рекомендовали направить эти средства на развитие здравоохранения, поддержку восстановления после употребления психоактивных веществ, лечение COVID-19, психиатрическую помощь, доступное жилье, продовольственную безопасность и финансовую помощь.
В Лос-Анджелесе приняли меру J, согласно которой не менее 10% общего бюджета округа будет направляться на услуги по устранению последствий системного расизма: программы развития молодежи, доступное жилье, консультации по месту жительства, альтернативы тюремному заключению и многое другое. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио сказал, что будет переводить деньги из городского управления полиции в социальные службы.