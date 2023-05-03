Мир 03 мая 2023, 13:26 Двоих моряков и капитана-россиянина похитили пираты у берегов Габона «Интерфакс»: троих моряков у берегов Габона взяли в плен пираты piqsels

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Пираты взяли в плен трех моряков с судна, стоявшего на якоре в территориальных водах Габона. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Агентство морского транспорта Грузии.

«Агентство морского транспорта министерства экономики и устойчивого развития Грузии совместно с министерством иностранных дел ведет активную работу, в том числе с крюинговой и судовладельческой компаниями, по освобождению из плена наших моряков», — передало агентство.

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С родственниками мужчин уже связались и передали им всю необходимую информацию. Переговоры с похитителями ведет американская компания, которой принадлежит судно. Однако пока о требованиях пиратов ничего не известно, писало российское интернет-издание «Взгляд.ру».

На судне остались 14 членов экипажа. Среди похищенных — двое моряков-грузин и капитана-россиянин.

До этого пираты напали на российских моряков в Красном море. Власти Саудовской Аравии пообещали отправить на поиски трех россиян вертолет. Моряки смогли уйти от вооруженных людей и укрыться на территории вод Эритреи.