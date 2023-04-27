Мир 27 апреля 2023, 21:40 Пропавшие в Красном море россияне вышли на связь — СМИ ТАСС: моряки пропавшего в Красном море судна 30 minutes нашлись Freepik

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Моряки пропавшего в Красном море судна 30 minutes связались с родственниками. Об этом ТАСС рассказал жена капитана Надежда Расина.

«На территории вод Йемена они подверглись нападению вооруженных людей с пулеметом, но смогли от них уйти, получив несколько пуль в борт»», — сказала она.

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По словам Расиной, моряки смогли укрыться на территории вод Эритреи. Местные власти проводили расследование.

Сейчас судно находится в морском порту Джибути, сообщило РИА «Новости» российское посольство в африканской республике. Трех россиян и одного египтянина поселили в гостиницу. Состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное.

Прогулочная лодка 30 minutes пропала 19 апреля в Красном море. Судно пересекало Суэцкий канал и направлялось мимо Египта и Саудовской Аравии. Супруга капитана Надежда Расина рассказала, что экипаж перестал выходит на связь. Женщина обратилась за помощью в российский МИД и ФСБ. Она выразила надежду, что лодка россиян сломалась и сейчас они находятся на острове, где не ловится связь.