Мир 23 апреля 2023, 15:56 Пропавших в Красном море российских моряков захватили пираты — СМИ «Звезда»: на пропавшее в Красном море судно с российским экипажем напали пираты Pxhere

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На пропавшее в Красном море прогулочное судно 30 minutes напали пираты, рассказала телеканалу «Звезда» жена капитана Надежда Расина. По ее словам, с информацией уже работают представители береговой охраны, в ближайшее время могут начаться переговоры по возвращению российского экипажа корабля.

Собеседница издания добавила, что власти Саудовской Аравии пообещали отправить на поиски трех россиян вертолет, а также передать спутниковые снимки, однако пока не сделали этого.

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«Мы не знаем, где именно на них напали пираты. Возможно, это произошло на территории Саудовской Аравии», — уточнила Надежда Расина.

Судно пересекало Суэцкий канал и направлялось мимо Египта и Саудовской Аравии. На его борту служит капитан — муж Расиной, моряк и его супруга. Днем 19 апреля прогулочная лодка 30 minutes должна была прибыть в порт Джибути, но за сутки до этого связь с ней пропала. Надежда Расина рассказывала, что уже обращалась за помощью в МИД России, ФСБ и к представителям саудовских властей, но поисковую операцию еще не начали.