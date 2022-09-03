Мир 03 сентября 2022, 09:11 Поделиться Telegram

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Viber Движение судов через Босфор восстановили после поломки сухогруза, который шел на Украину ТРТ: судоходство в Босфоре восстановили после поломки сухогруза, который шел на Украину РИА «Новости»

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Движение судов в проливе Босфор, которое было прервано из-за неисправности сухогруза, восстановлено. Об этом сообщил телеканал ТRТ со ссылкой на управление береговой охраны.

Порожний 107-метровый сухогруз Briza следовал на Украину. Судно отбуксировали к стоянке Ахыркапы. Сейчас оно стоит на якоре, о причинах неисправности на данный момент неизвестно.

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Движение судов в Босфорском проливе было приостановлено из-за поломки сухогруза, который шел на Украину. Сначала судно Briza вынуждено было стать на якорь в районе Кандилли. На помощь сухогрузу отправились два буксира, благодаря которым Briza дошла в Ахыркапы.

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Ранее сухогруз Lady Zehma сел на мель в Турции. В связи с аварией движение судов в проливе Босфор временно остановили. Об этом сообщила местная береговая охрана. Судно должно было доставить три тысячи тонн кукурузы с Украины в Италию. По информации турецкого ведомства, сухогруз сел на мель рядом со стамбульским районом Бебек. Авария произошла в проливе Босфор.

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