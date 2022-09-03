Все новости

Происшествия

04 сентября 2022, 09:19

Появилось видео с борта вертолета, вылетевшего за туристами на вулкан Ключевская Сопка

Спецоперация

04 сентября 2022, 08:56

Власти Энергодара заявили о попадании снаряда ВСУ в энергоблок Запорожской АЭС

Реклама

Спецоперация

04 сентября 2022, 08:34

Девять человек получили ранения за сутки в ДНР из-за украинских обстрелов

Происшествия

04 сентября 2022, 08:18

Пожилой инвалид погиб при пожаре в Костанайской области Казахстана

Спецоперация

04 сентября 2022, 07:48

Украинские военные обстреляли Донецк

Мир

04 сентября 2022, 07:27

Десять человек пострадали в результате пожаров на севере Казахстана

Армия

04 сентября 2022, 06:01

Российские войска уничтожили десант условного противника на учениях «Восток-2022»

Спецоперация

04 сентября 2022, 05:38

Власти Энергодара показали МАГАТЭ осколки ракет от ударов ВСУ по Запорожской АЭС

Мир

04 сентября 2022, 05:19

Германии предрекли массовые протесты осенью

Мир

03 сентября 2022, 09:11

Движение судов через Босфор восстановили после поломки сухогруза, который шел на Украину

ТРТ: судоходство в Босфоре восстановили после поломки сухогруза, который шел на Украину

Читать 360tv в

Движение судов в проливе Босфор, которое было прервано из-за неисправности сухогруза, восстановлено. Об этом сообщил телеканал ТRТ со ссылкой на управление береговой охраны.

Порожний 107-метровый сухогруз Briza следовал на Украину. Судно отбуксировали к стоянке Ахыркапы. Сейчас оно стоит на якоре, о причинах неисправности на данный момент неизвестно.

Реклама

Движение судов в Босфорском проливе было приостановлено из-за поломки сухогруза, который шел на Украину. Сначала судно Briza вынуждено было стать на якорь в районе Кандилли. На помощь сухогрузу отправились два буксира, благодаря которым Briza дошла в Ахыркапы.

Реклама

Ранее сухогруз Lady Zehma сел на мель в Турции. В связи с аварией движение судов в проливе Босфор временно остановили. Об этом сообщила местная береговая охрана. Судно должно было доставить три тысячи тонн кукурузы с Украины в Италию. По информации турецкого ведомства, сухогруз сел на мель рядом со стамбульским районом Бебек. Авария произошла в проливе Босфор.

Турция

Украина

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама