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Движение судов в проливе Босфор остановили из-за севшего на мель сухогруза

Береговая охрана Турции: сухогруз Lady Zehma сел на мель в проливе Босфор

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Сухогруз Lady Zehma сел на мель в Турции. В связи с аварией движение судов в проливе Босфор временно остановили. Об этом сообщила местная береговая охрана.

Судно должно было доставить три тысячи тонн кукурузы из Украины в Италию. По информации турецкого ведомства, сухогруз сел на мель рядом со стамбульским районом Бебек. Авария произошла в проливе Босфор.

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Предварительно выяснили, что у судна сломался рулевой механизм. В результате аварии никто не пострадал, уточнил ТАСС.

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Источник фото: соцсети

Источник фото: соцсети

Источник фото: соцсети

Источник фото: соцсети

Источник фото: соцсети

Источник фото: соцсети

«Движение судов в Стамбульском (Босфорском) проливе приостановлено», — заявила береговая охрана.

Сухогруз шел под флагом Либерии. К нему отправили четыре буксира и спасательные катера.

В конце июля Россия, Украина, Турция и ООН заключили соглашение о вывозе зерна из украинских портов. Первое судно с продовольствием отправилось из Одессы 1 августа. Оно доставило кукурузу в Ливан.

Турция

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