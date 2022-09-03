Мир 03 сентября 2022, 08:13 Поделиться Telegram

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Viber Движение судов в Босфоре остановлено из-за поломки сухогруза, следовавшего на Украину Анатолийское агентство: движение судов в Босфоре остановлено из-за поломки судна РИА «Новости»

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Движение судов в Босфорском проливе приостановлено из-за поломки сухогруза, который шел на Украину. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Анатолийское агентство.

Отмечается, что 107-метровый сухогруз Briza вынужден был стать якорь в районе Кандилли. Причина — поломка судна. На помощь сухогрузу отправились два буксира.

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Сейчас судно пришвартовано в районе Ахыркапы.

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Ранее сообщалось, что 1 сентября судно под флагом Либерии село на мель в проливе Босфор возле стамбульского района Бебек. Сухогруз подал предупредительный сигнал, когда его начало неуправляемо сносить к берегу. Судно смогло остановиться всего в нескольких десятках метрах от набережной, причем его развернуло кормой к берегу. По предварительным данным, авария произошла из-за поломки рулевого механизма. В результате инцидента никто не пострадал.

В марте корабль Maryland, шедший из украинского порта Мариуполь в Италию с грузом металла, сел на мель в Керченском проливе. Снять корабль с мели попытались четыре буксира, но Maryland с места не сдвинулся.

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