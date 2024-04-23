Мир 23 апреля 2024, 09:29 Два военных вертолета разбились в Малайзии Malay Mail: два военных вертолета разбились в Малайзии во время репетиции парада Christian Charisius / Global Look Press

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В Малайзии во время репетиции парада столкнулись два военных вертолета. Об этом сообщило издание Malay Mail.

«Два военных вертолета столкнулись во время репетиции празднования 90-летия Королевского военно-морского флота Малайзии», — указали в материале.

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Речь идет о столкновении среднего многоцелевого вертолета AgustaWestland AW139 с его легким аналогом Eurocopter Fennec. По предварительной информации, одно из воздушных судов рухнуло рядом со входом на стадион авиационной базы Лумут. Другой вертолет упал в бассейн спортивного комплекса авиабазы.

На борту обеих военных машин могли находиться около 10 человек. Предварительно, все члены экипажа погибли.

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