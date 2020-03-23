Два российских самолета с медицинской помощью приземлились в Италии

Два борта российских ВКС со специалистами и оборудованием для борьбы с пандемией COVID-2019 приземлился в Италии. Об этом написало посольство России на своей странице в Twitter.

«Первый Ил-76 с российскими военными врачами на борту приземлился в аэропорту Пратика-ди-Маре», — указало ведомство. Врачей встретили российский посол Сергей Разов, министр иностранных дел Луиджи Ди Майо, а также начальник генштаба Италии Энцо Веччиарелли.

Телеканал «Звезда» предоставил эксклюзивные кадры с места встречи российской помощи. В Италии коронавирусом сейчас заражены свыше 46 тысяч человек, более пяти тысяч скончались.

Ранее президент России Владимир Путин договорился с итальянским коллегой Джузеппе Конте о помощи в этой сложной ситуации —минобороны подготовили к вылету около 100 ведущих вирусологов и эпидемиологов вместе с автомобильными комплексами аэрозольной дезинфекции транспорта и медоборудование.