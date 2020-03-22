Италия сообщает о 651 новых случаях смерти от коронавируса

Теперь общее число жертв вируса достигло 5476 человек. В ведомстве также заявили, что растет число людей, которым удалось выздороветь от COVID-2019.

На данный момент коронавирусом заражены свыше 46 тысяч итальянцев. Причем прирост заболевших за прошедшие сутки снизился и составил 3,9 тысячи человек. Последние дни этот показатель не опускался ниже 4,6 тысяч.

В мире 2019-nСоV заражены уже более 337 тысяч, свыше 14 тысяч скончались. Ранее президент России Владимир Путин договорился с итальянским коллегой Джузеппе Конте о помощи в этой сложной ситуации —минобороны подготовили к вылету около 100 ведущих вирусологов и эпидемиологов вместе с автомобильными комплексами аэрозольной дезинфекции транспорта и медоборудование. На данный момент в Италию вылетело уже семь самолетов ВСК России.