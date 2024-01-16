Мир 16 января 2024, 16:47 Два пассажирских самолета столкнулись в японском аэропорту NHK: 2 пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Син-Титосэ на севере Японии Aviation Wire / Global Look Press

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Два пассажирских лайнера столкнулись на взлетно-посадочной полосе аэропорта Син-Титосэ в префектуре Хоккайдо на севере Японии 16 января. Об этом сообщил японский телеканал NHK.

Один из самолетов, принадлежащий авиакомпании Korean Air, готовился к отправке в Сеул. Второе воздушное судно, авиакомпании Cathay Pacific, находилось на стоянке после прибытия из Гонконга.

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В момент столкновения на борту лайнера Korean Air находились 289 человек: 276 пассажиров и 13 членов экипажа. Борт Cathay Pacific стоял на парковочном месте, людей внутри самолета не было. Оба воздушных судна получили повреждения.

«По данным полиции и пожарного департамента, никаких пожаров не произошло, и никто из людей не пострадал», — отметил NHK.

В Korean Air сообщили гонконгской газете South China Morning Post, что столкновение произошло, когда наземные службы буксировали самолет авиакомпании при подготовке к взлету. По данным перевозчика, тягач занесло из-за сильного снегопада, и крыло южнокорейского лайнера зацепило борт Cathay Pacific.

В начале января самолет береговой охраны Японии столкнулся с пассажирским лайнером авиакомпании JAL в аэропорту Ханеда. Жертвами ЧП стали пять человек, еще 17 пострадали.