Фура компании судна Еvеr Givеn заблокировала трассу в Китае. Совпадение?

Движение на скоростной магистрали на востоке Китая заблокировал грузовик с контейнером Evergreen. Кадры с камеры наблюдения активно обсуждаются в китайских соцсетях. Ранее Суэцкий канал заблокировало судно Ever Given, принадлежащее той же компании.

Грузовик развернуло на трассе Чанчунь — Шэньчжэнь утром в пятницу. Это произошло в результате аварии. Движение по автомагистрали оказалось полностью перекрыто, образовалась длинная пробка.

Суэцкий канал между тем до сих пор заблокирован из-за суперконтейнеровоза Еvеr Givеn, севшего на мель 23 марта. В очереди стоят более 320 торговых судов. Каждый час простоя в канале обходится мировой торговле в 400 миллионов долларов (около 30,3 миллиарда рублей). В администрации Суэцкого канала ранее сообщили, что судно попытаются снять с мели во время прилива. Операция планируется в воскресенье.

Бывший капитан судна «Фаина» Виктор Никольский ранее заявил «360», что к аварии могла привести ошибка команды, которая вела контейнеровоз, либо техническая неисправность.