Застрявшее в Суэцком канале судно решили разгружать

Подготовить к разгрузке контейнеровоз Ever Given, севший на мель, поручил президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси. Об этом рассказал руководитель администрации Суэцкого канала Усама Рабеа, сообщил телеканал Al Arabiya.

Египет теряет около 14 миллионов долларов в день из-за севшего на мель контейнеровоза.

«Мы говорим приблизительно об этой цифре», — сказал Рабеа.

В Суэцком канале 28 марта предпримут еще одну попытку снять с мели Ever Given. Для этого к месту ЧП направлены еще два буксира. По данным сервиса Marine Traffic, буксирные судна Alp Guard и Carlo Magno уже находятся рядом с городом Суэц.

Подобную попытку предпринимали днем ранее, но безуспешно. Десять буксиров пытались стащить корабль с мели. По словам Рабеа, причина проблем заключается в размерах контейнеровоза и его большой нагруженности. Число судов, собравшихся в пробке и ждущих прохода через канал, достигло 321, написал «Царьград».

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью около 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды. Он сел на мель на 151-м километре канала 23 марта. Таким образом, судно перегородило его и заблокировало движение. Канал соединяет Средиземное и Красное моря. Ever Given уже вызвал в Финляндии дефицит кофейных зерен.