Два корабля НАТО зашли в Черное море

В понедельник два вооруженных управляемыми ракетами боевых корабля НАТО вошли в Черное море. Сейчас за ними следят силы Черноморского флота РФ. Об этом журналистам сообщили в Национальном центре управления обороной.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями эсминца УРО (управляемое ракетное оружие) „Дефендер“ ВМС Великобритании и фрегата УРО „Эвертон“ ВМС Нидерландов, зашедших 14 июня 2021 года в акваторию Черного моря», — передало РИА «Новости» сообщение.

Генсек альянса Йенс Столтенберг сегодня заявил, что саммит глав государств 30 стран НАТО намерен объявить о начале системного противостояния Китаю. Тем не менее пока речи о холодной войне не идет.

Накануне помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Джо Байден за закрытыми дверями обсудит с лидерами НАТО саммит с российским коллегой Владимиром Путиным. В среду, 16 июня, два президента встретятся в Женеве. Власти города перед подготовкой к саммиту уже закрыли небо для беспилотников.