Женева закрыла небо для беспилотников перед подготовкой к саммиту России и США

Власти Женевы объявили запрет на полеты беспилотников в качестве меры безопасности. Встреча российского президента Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена запланирована на 16 июня в Швейцарии.

Небо в Женеве будет закрыто вплоть до 00:00 17 июня. Запрещено запускать даже дроны, иначе — штраф. Со вторника вводятся ограничения на полеты пилотируемых авиасредств. Решение властей распространяется на всю территорию Женевского кантона.

«Любые нарушения этого запрета наказываются штрафом», — передал ТАСС слова официального представителя полиции Жан-Филиппа Брандта.

Кроме того, полиция намерена изымать аппараты у владельцев, не соблюдающих запрет. Постепенное введение ограничений началось на прошлой неделе. В частности, с 8 июня запрещено парковать автомобили вокруг парка «Ла Гранж», где пройдет саммит. Вход в парк закрыт. Эти территории сейчас обнесены металлическими барьерами с колючей проволокой.

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан ранее сообщил, что США готовы сотрудничать с Россией по вопросам стратегической стабильности, Сирии, по темам, которые связаны с Арктикой, а также по ряду других направлений.