Мир 12 января 2023, 08:48 «Думать о выживании Европы». Президент Венгрии посоветовала НАТО не участвовать в конфликте на Украине Президент Венгрии Новак заявила, что НАТО не стоит втягиваться в конфликт на Украине РИА «Новости»

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В вопросе поддержки Украины НАТО стоит оставаться прагматичным и не поддаваться эмоциям, заявила президент Венгрии Каталин Новак. Она посоветовала альянсу не вмешиваться в конфликт, рассказал ТАСС.

«Мы должны быть прагматичными в этом вопросе, но мы также должны думать о выживании Европы. Организация Североатлантического договора должна оставаться в стороне», — сказала она на встрече с иностранными послами в Будапеште.

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Каталин Новак напомнила, что спецоперация продолжается почти год. Она призвала действовать в отношении Украины, руководствуясь логикой, а не эмоциями. Она сказала, что НАТО не стоит втягиваться в конфликт. Президент Венгрии добавила, что уважает решение других стран и рассчитывает на такое же отношение к позиции своего государства.

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Власти Украины взяли курс на недружественную политику в отношении Венгрии. Европейский дипломат заявил Financial Times, что разногласия остались даже после снятия вето на пакет помощи от ЕС.