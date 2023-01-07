Мир 07 января 2023, 07:57 Нож в спину. Украину уличили в предательстве Венгрии Myśl Polska: законом об образовании Украина вонзила нож в спину Венгрии Unsplash

Читать 360tv в

Власти Украины взяли курс на недружественную политику в отношении Венгрии, которая когда-то была для нее доброжелательным соседом. Об этом говорится в материале польского издания Myśl Polska.

«Украина ударила Венгрию ножом в спину в 2017 году, приняв закон об образовании, который практически вытолкнул венгерский язык из Закарпатья. Зеленский обещал изменить ситуацию, но ничего не поменялось», — сообщил журналист Питер Фехер.

Реклама

Автор материала напомнил, что Венгрия стала одной из первых стран, которая поддержала независимость соседнего государства в 1991 году.

Реклама

«Однако после 2004 года на Украину вернулись потомки поддержавших Германию во Второй мировой войне. С тех пор украинская политика сильно изменилась», — добавил он.

Ранее американское издание Financial Times сообщило, что между Украиной и Венгрией установились прочные разногласия, несмотря на то, что Будапешт поддержал снятие вето на передачу Украине 18 миллиардов долларов от ЕС.