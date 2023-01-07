07 января 2023, 07:57
Нож в спину. Украину уличили в предательстве Венгрии
Myśl Polska: законом об образовании Украина вонзила нож в спину Венгрии
Власти Украины взяли курс на недружественную политику в отношении Венгрии, которая когда-то была для нее доброжелательным соседом. Об этом говорится в материале польского издания Myśl Polska.
«Украина ударила Венгрию ножом в спину в 2017 году, приняв закон об образовании, который практически вытолкнул венгерский язык из Закарпатья. Зеленский обещал изменить ситуацию, но ничего не поменялось», — сообщил журналист Питер Фехер.
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Автор материала напомнил, что Венгрия стала одной из первых стран, которая поддержала независимость соседнего государства в 1991 году.
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«Однако после 2004 года на Украину вернулись потомки поддержавших Германию во Второй мировой войне. С тех пор украинская политика сильно изменилась», — добавил он.
Ранее американское издание Financial Times сообщило, что между Украиной и Венгрией установились прочные разногласия, несмотря на то, что Будапешт поддержал снятие вето на передачу Украине 18 миллиардов долларов от ЕС.
Венгрия
Украина
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