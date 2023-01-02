02 января 2023, 01:59
Западные СМИ рассказали о последствиях разногласий Венгрии и Украины
Financial Times: разногласия Украины и Венгрии угрожают сближению Киева с НАТО
Разногласия Украины и Венгрии остаются неизменными, несмотря на то, что Будапешт снял вето на пакет помощи ЕС для Киева в размере 18 миллиардов евро. Однако весной разногласия проявятся снова, заявил Financial Times неназванный европейский дипломат.
«Когда ЕС обсудит окончательное решение по любому вопросу, требующему единодушного согласия, — например, дальнейшая помощь Украине, — он может снова стать заложником Венгрии», — подчеркнул собеседник.
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СМИ напомнили, что Венгрия зависит от российской нефти и газа. Кроме того, Будапешт втянут в споры с Украиной о правах национальных меньшинств. Венгерские дипломаты в ЕС заблокировали сближение Киева и НАТО, потребовав восстановить права венгров.
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Конфликт дошел до того, что Венгрия выступила против приглашения украинского министра Дмитрия Кулебы на заседания глав МИД стран-участниц НАТО. В Брюсселе боятся, что эта ситуация зашла слишком далеко, ее будет непросто разрешить.
Ранее Кулеба назвал свою страну заложницей Венгрии в борьбе за помощь со стороны европейских государств.
Венгрия
Украина
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