«Другого варианта нет»: в Германии заговорили о содружестве «от Лиссабона до Владивостока»

В мире должно появиться новое добровольное содружество суверенных государств от Владивостока до Лиссабона. Об этом заявил депутат бундестага Германии Вальдемар Гердт.

По словам Гердта, долгосрочный мир между Германией и Россией является единственной возможностью для всех сделать безопасное пространство на территории Европы. Он отметил, что это поможет обеспечить счастливое будущее живущих сейчас граждан и их детей.

«Другого варианта нет. Нам надо выстроить свободное торговое пространство от Лиссабона до Владивостока и создать добровольное содружество суверенных государств, чтобы мы могли развиваться, жить и процветать», — привело РИА «Новости» слова депутата и члена комитета по международным делам («Альтернатива для Германии»).

Гердт добавил, что считает недопустимым ухудшение дружеских связей между Россией и Германией.

Ранее депутат бундестага высказывался о ситуации с Алексеем Навальным. Он заявил, что события с участием оппозиционера — повод, чтобы подорвать отношения двух стран. Сейчас Навальный проходит лечение в берлинской клинике «Шарите» после того, как ему стало плохо на борту самолета. В Германии 18 сентября прошло заседание парламента по вопросу строительства «Северного потока — 2». По итогам встречи единого решения так и не было принято.