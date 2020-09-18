Когда депутаты вернутся к рассмотрению вопроса судьбы газопровода, неизвестно.

Ранее фракция «Зеленые» внесла на рассмотрение депутатов предложение об остановке работы над «Северным потоком — 2». При этом в тексте документа не назывались причины такого предложения, а также не были указаны финансовые потери уже вложенных средств и суммы штрафов для Германии за срыв проекта.

Ранее перед депутатами выступила премьер-министр земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Шлезвиг. На ее территории находится порт Мукран, где расположена логистическая база оператора газопровода «Северный поток — 2». Она рассказала, что на сегодняшний день строительство закончили уже на 97%. Сам проект она назвала одним из самых крупных в регионе.

Также Шлезвиг пожаловалась и призвала отреагировать на угрозы со стороны США. Американские сенаторы прислали письмо руководству порта, в котором пригрозили санкциями и «полным финансовым разрушением» за работу над газопроводом.

Шлезвиг подчеркнула, что сотрудники порта Мукран обеспечивают прокладку труб газопровода. Оператор проекта получил все разрешения на проведение работ, поэтому ничего противозаконного там не происходит.