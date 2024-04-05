Мир 05 апреля 2024, 18:33 Дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Приднестровье РИА «Новости»

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Дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Рыбницком районе Приднестровской Молдавской республики. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства госбезопасности ПМР.

Это произошло в 14:35 5 апреля в шести километрах от границы с Украиной. Значительных повреждений и жертв нет. По данным министерства, целью удара была радиолокационная станция. Она получила незначительные повреждения. На месте работает следственно-оперативная группа. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

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Ранее, 4 апреля, молдавская погранслужба нашла части дрона возле населенного пункта Этулия-Влэдичены. Это был не первый такой инцидент. МИД Молдавии осудил появление обломков беспилотника на территории страны и напомнил, что в прошлый раз такое произошло меньше двух месяцев назад: 17 февраля на юге Молдавии также нашли фрагменты упавшего беспилотника.