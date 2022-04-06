Дрейфующую в Черном море мину нашли у турецкого острова Кефкен

Минобороны Турции сообщило на своем сайте об очередной дрейфующей мине в Черном море у побережья страны. Ее нашли вблизи острова Кефкен, на месте работают специалисты.

«Похожий на мину объект, обнаруженный недалеко от Кефкена, был идентифицирован нашим патрульным самолетом как мина. Район охраняется», — говорится в пресс-релизе.

Обезвреживанием занимается морской спецназ SAS командования ВМС страны.

Дрейфующие боеприпасы у берегов Турции обнаружили не впервые, еще одна была найдена в территориальных водах Румынии. В конце марта Минобороны России рассказало о минах, установленных украинскими националистами в акватории Черного моря. Они оторвались от донных якорей и свободно дрейфуют — точное местоположение снарядов установить невозможно. Об опасности свободно плавающих боеприпасов также предупредили в ООН.