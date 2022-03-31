Минобороны сообщило о большом количестве дрейфующих в Черном море украинских мин

Установленные украинскими националистами в акватории Черного моря мины оторвались от донных якорей и свободно дрейфуют. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Всего в открытое море уплыло около 10 мин. Одну из них, по данным Минобороны, уничтожили турецкие моряки. Вторая была обнаружена в территориальных водах Румынии.

Ведомство подчеркнуло, что точное местонахождение всех дрейфующих боезапасов установить невозможно.

Ранее российские военные уничтожили базы горючего в четырех украинских городах и взяли под свой контроль поселок Золотая Нива в Одесской области.