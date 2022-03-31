facebook_pixel
    31 марта 2022, 14:14

    Минобороны сообщило о большом количестве дрейфующих в Черном море украинских мин

    Максим Зинкин

    Установленные украинскими националистами в акватории Черного моря мины оторвались от донных якорей и свободно дрейфуют. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

    Минобороны сообщило о большом количестве дрейфующих в Черном море украинских мин

    Всего в открытое море уплыло около 10 мин. Одну из них, по данным Минобороны, уничтожили турецкие моряки. Вторая была обнаружена в территориальных водах Румынии.

    Ведомство подчеркнуло, что точное местонахождение всех дрейфующих боезапасов установить невозможно.

    Ранее российские военные уничтожили базы горючего в четырех украинских городах и взяли под свой контроль поселок Золотая Нива в Одесской области.