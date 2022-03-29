ООН заявила о скрытой опасности дрейфующих мин в Черном море

Информация о попавших в Черное море минах вызывает большую обеспокоенность, так как через этот регион проходят основные пути для кораблей с продовольствием. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Он подчеркнул, что руководители организации внимательно следят за всеми поступающими сообщениями о ситуации в акватории Черного моря.

«Любое минирование международных вод вызывает чрезвычайную обеспокоенность. <…> Данный район имеет критически важное значение для экспорта продовольствия со стороны России и Украины», — заявил он.

Мины в акватории Черного моря установила украинская армия, закрепив их якорями. Но боеприпасы сорвались из-за сильного шторма и пустились в свободный дрейф.

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что две мины обнаружили в проливе Босфор, а также в районе морской границы Турции и Болгарии. Боеприпасы оперативно обезвредили.

Генерал-полковник добавил, что Россия принимает большой комплекс мер для обеспечения безопасности прохода гражданских судов в Черном, Азовском и Средиземноморском морях.