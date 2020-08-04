Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире нарастает военное напряжение. Это приводит к тому, что планета постепенно движется в направлении пропасти.

«Наша планета постепенно, но уверенно скатывается к пропасти. Кажется, что достаточно зажечь спичку — и планета взорвется», — сказал Лукашенко во время своего обращения к гражданам и Национальному собранию. Трансляцию вел канал «Беларусь 1».

Белорусский лидер отметил, что мир становится все более нестабильным и непредсказуемым. По словам Лукашенко, в жизни каждой страны случаются вещи, которые, несомненно, сказываются на ходе истории.

«2020 год с самого его начала оказался наполненным чередой таких событий. И сегодня они дают нам повод заявить о безальтернативной роли сильного государства в жизни нации», — сказал он.

Кроме того, во время выступления президент заявил, что Россия боится потерять Белоруссию. Москва выбрала партнерские отношения вместо братских, считает Лукашенко.

«Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Белоруссии или в России. Это непреодолимый фактор, это глубоко внутри наших народов. Даже несмотря на то, что братские отношения с нами поменяла на партнерские, — напрасно», — подчеркнул глава страны.

При этом он добавил, что Белоруссия выступает за многовекторность и не будет с кем-то против третьей стороны.