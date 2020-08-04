Лукашенко предложил провести референдум по изменению Конституции Белоруссии

Конституцию Белоруссии могут изменить в ближайшие пять лет. Глава государства Александр Лукашенко в своей предвыборной программе предложил провести референдум по этому вопросу.

«Готовность белорусов брать на себя ответственность за судьбу страны очевидная, и степень этой ответственности установит сам народ. Но по закону. Не на улицах и площадях, а через правовые отношения. Начнем с конституции», — говорится в программе Лукашенко, которую опубликовала газета «Звязда».

Лидер Белоруссии отметил, что белорусы во время референдума определят свои права, обязанности, свободы и полномочия органов государственной власти.

Ранее провести референдум, чтобы ограничить в Конституции Белоруссии количество президентских сроков для одного человека, предложил бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико. Он планировал участвовать в борьбе за президентское кресло, но ЦИК Белоруссии не зарегистрировал его в качестве кандидата.

Очередные выборы главы Белоруссии пройдут в республике 9 августа. Во вторник, 4 августа, начнется досрочное голосование.