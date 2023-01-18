Мир 18 января 2023, 08:17 Дорожную карту «Пакистанского потока» примут в ближайшее время — Минэнерго Министр энергетики Шульгинов заявил об отсутствии препятствий для «Пакистанского потока» РИА «Новости»

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Препятствий для строительства газопровода «Пакистанский поток» нет, но это большой комплексный проект. Сейчас стороны обсуждают дорожную карту. Ее согласуют в ближайшее время, сказал в интервью газете The Nation министр энергетики России Николай Шульгинов.

«Мы сейчас обсуждаем проект как с точки зрения транспортировки регазифицированного газа, так и трубопроводного — из Ирана или по пути Туркмения — Афганистан — Пакистан — Индия», — сказал он.

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Министр назвал газопровод Север — Юг, который переименовали в «Пакистанский поток», важным для обеих стран. Правительство России, по его словам, уделяет его запуску большое внимание. Однако подход должен быть комплексным, нужен не только трубопровод, но и источник газа. Николай Шульгинов сказал, что важно тщательно изучить все доступные варианты, выбрать самый прозрачный и экономически обоснованный. Он анонсировал появление дорожной карты в ближайшее время, нужные документы подготовили еще в феврале 2022 года.

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Россия и Пакистан подписали соглашение о строительстве газопровода длиной более тысячи километров и пропускной способностью 12,3 миллиарда кубометров в мае 2021 года. Он соединит терминалы по приему сжиженного газа на юге Пакистана с электростанциями и промышленными потребителями на севере. Примерную стоимость строительства оценили в 3,5 миллиарда долларов.